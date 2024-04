Napoli seconda squadra d’Europa per svalutazione della rosa: la cifra è scioccante

La stagione deludente disputata dai campioni d’Italia in carica del Napoli, ha provocato un’ondata negativa in termini di valutazione dei calciatori. Il club di De Laurentiis è diventato, secondo quanto riportato da Transfermarkt, il secondo peggiore d’Europa in termini di svalutazione, con un negativo di 65 milioni di euro.

Napoli seconda squadra d’Europa per svalutazione della rosa: di quanto è calata

I partenopei sono secondi solo al Manchester United, primo con 148 milioni di euro di valore complessivo della rosa in meno. In graduatoria sono presenti anche le due squadre della capitale Roma e Lazio, oltre all’Empoli.

Svalutazione rose, la classifica europea

Altre italiane con una svalutazione significativa: Salernitana (-21 Mio. €), Sassuolo (-15 Mio. €), Verona (-12 Mio. €)

1. MAN UNITED | VDM 09/2023: 882 MIO. € | VDM ATTUALE: 734 MIO. € | – 148 MIO. €

Svalutazione del 16,8 %

2. NAPOLI | VDM 09/2023: 578 MIO. € | VDM ATTUALE: 513 MIO. € | – 65 MIO. €

Svalutazione dell’11,2 %

3. LAZIO | VDM 09/2023: 285 MIO. € | VDM ATTUALE: 228 MIO. € | – 57 MIO. €

Svalutazione del 20 %

4. ROMA | VDM 09/2023: 382 MIO. € | VDM ATTUALE: 328 MIO. € | – 54 MIO. €

Svalutazione del 14,1 %

5. AL-NASSR | VDM 09/2023: 196 MIO. € | VDM ATTUALE: 144 MIO. € | – 52 MIO. €

Svalutazione del 26,3 %

5. GALATASARAY | VDM 09/2023: 245 MIO. € | VDM ATTUALE: 193 MIO. € | – 52 MIO. €

Svalutazione del 21,1 %

7. UNION BERLINO | VDM 09/2023: 193 MIO. € | VDM ATTUALE: 145 MIO. € | – 48 MIO. €

Svalutazione del 24,9 %

8. SOUTHAMPTON | VDM 09/2023: 235 MIO. € | VDM ATTUALE: 190 MIO. € | -45 MIO. €

Svalutazione del 19,1 %

9. LEICESTER CITY | VDM 09/2023: 252 MIO. € | VDM ATTUALE: 211 MIO. € | -41 MIO. €

Svalutazione del 16,2%

10. OSASUNA | VDM 09/2023: 137 MIO. € | VDM ATTUALE: 99 MIO. € | – 38 MIO. €

Svalutazione del 27,7 %

11. AL-AHLI | VDM 09/2023: 201 MIO. € | VDM ATTUALE: 164 MIO. € | – 37 MIO. €

Svalutazione del 18,5 %

12. AL-ITTIHAD | VDM 09/2023: 133 MIO. € | VDM ATTUALE: 101 MIO. € | – 32,6 MIO. €

Svalutazione del 24,5 %

13. GETAFE | VDM 09/2023: 125 MIO. € | VDM ATTUALE: 96 MIO. € | – 29,6 MIO. €

Svalutazione del 23,6 %

14. TRABZONSPOR | VDM 09/2023: 127 MIO. € | VDM ATTUALE: 99 MIO. € | – 28 MIO. €

Svalutazione del 22,3 %

15. ALMERÍA | VDM 09/2023: 100 MIO. € | VDM ATTUALE: 73 MIO. € | – 27 MIO. €

Svalutazione del 26,8 %

16. MARSIGLIA | VDM 09/2023: 257 MIO. € | VDM ATTUALE: 231 MIO. € | – 26 MIO. €

Svalutazione del 10,1 %

17. NOTTINGHAM | VDM 09/2023: 396 MIO. € | VDM ATTUALE: 370 MIO. € | – 26 MIO. €

Svalutazione del 6,6 %

18. PSG | VDM 09/2023: 1,04 MRD. € | VDM ATTUALE: 1,02 MRD. € | – 25 MIO. €

Svalutazione del 2,3 %

19. ATLÉTICO MADRID | VDM 09/2023: 442 MIO. € | VDM ATTUALE: 418 MIO. € | -24 MIO. €

Svalutazione del 5,5%

20. EMPOLI | VDM 09/2023: 92 MIO. € | VDM ATTUALE: 69 MIO. € | -23 MIO. €

Svalutazione del 25,8%

