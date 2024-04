Khvicha Kvaratskhelia è ad un passo dal rinnovare il proprio contratto con la SSC Napoli. Secondo quanto riportato dai colleghi di Mediaset, il closing sarebbe previsto per l’inizio di maggio.

Kvaratskhelia, c’è l’accordo per il rinnovo: spunta la clausola monstre, i dettagli

Attualmente il georgiano guadagna 1,2 milioni di euro netti a stagione: il nuovo accordo, con scadenza nel 2028, prevede un sostanziale aumento dell’ingaggio, che dovrebbe superare i 4 milioni di euro annui, e l’inserimento di una clausola rescissoria monstre da 150 milioni di euro.

Un po’ come avvenuto con Victor Osimhen, anche per Kvaratskhelia il presidente Aurelio De Laurentiis si tutelerà da eventuali interferenze dei top club europei inserendo nella stipula del prolungamento la cifra sotto la quale non intenderà scendere per cedere il proprio talento, protagonista assoluto della cavalcata scudetto e premiato al primo anno in Serie A come miglior giocatore del torneo.

Il recente interessamento del Barcellona per Kvaratskhelia avrebbe fatto accelerare la trattativa tra le parti, che va avanti da inizio stagione ed è stata caratterizzata in alcune fasi da fraintendimenti e dichiarazioni piccate.

La firma sul nuovo contratto metterebbe la parola fine sull’argomento, tranquillizzando la piazza che teme un prematuro addio a fine campionato del proprio beniamino.