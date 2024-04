Il Napoli si è allenato questa mattina all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Frosinone in programma domenica allo Stadio Maradona alle ore 12.30 per la 32esima giornata di Serie A.

Sessione mattutina a Castel Volturno, novità su Politano e Juan Jesus: i dettagli

La squadra ha lavorato sul campo 2 dove ha iniziato la sessione con attivazione e circuito atletico. Chiusura di seduta dedicata al lavoro tecnico tattico e partitina a campo ridotto. Politano ha svolto una parte di allenamento in gruppo e parte personalizzato in campo. Juan Jesus ha lavorato in gruppo. Per Olivera terapie e lavoro personalizzato in palestra.

Alla luce degli ultimi aggiornamenti, non è da escludere che l’attaccante azzurro possa recuperare in tempo per il Frosinone. Mister Calzona potrebbe valutare un suo inserimento a partita in corso, così come avvenuto nella trasferta di Monza, dove tra l’altro Politano ha trovato un meraviglioso gol candidato di diritto a diventare il più bello dell’intero campionato. Al suo posto si candida per una maglia da titolare Giacomo ‘Jack’ Raspadori, anche lui autore di un gol in Brianza, vista l’assenza forzata per squalifica di Ngonge.

Rientrato invece dunque l’allarme Juan Jesus: il difensore brasiliano domenica dovrebbe partire titolare al fianco di Amir Rrahmani.