Napoli-Frosinone, le probabili formazioni: novità su Zielinski e Politano

Il Napoli si appresta ad ospitare il Frosinone allenato da Eusebio Di Francesco allo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta. Il calcio d’inizio della partita, valida per la 32esima giornata del campionato italiano di Serie A, è previsto per le 12,30.

Napoli-Frosinone, le probabili formazioni: Zielinski ancora titolare, Politano in dubbio

Dubbi a centrocampo e in attacco per Francesco ‘Ciccio’ Calzona, che recupera in extremis Matteo Politano: verosimilmente, al suo posto partirà dal 1′ Giacomo ‘Jack’ Raspadori, per poi sfruttare come a Monza l’ingresso del numero 21 nella ripresa. In mediana, spazio ancora a Piotr Zielinski, favorito su Traorè e Cajuste. In difesa, invece, Juan Jesus dovrebe riuscire scendere in campo da titolare: scalpitano Natan e Ostigard. Mario Rui torna sulla sua fascia di competenza dopo l’infortunio di Olivera.

Sul fronte Frosinone, il tecnico Di Francesco sembra aver già scelto la squadra da schierare al Maradona: Cheddira guiderà l’attacco, con Brescianini e il talentino Soulé a supporto.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Raspadori, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Calzona

FROSINONE (3-4-2-1): Turati; Lirola, Romagnoli, Okoli; Zortea, Mazzitelli, Barrenechea, Valeri; Soulé, Brescianini; Cheddira. All. Di Francesco

ARBITRO: Fabbri (Rossi L.–Moro, IV: Santoro, VAR: Serra, AVAR: Irrati)