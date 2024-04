Seduta mattutina a Castel Volturno, le ultime sui recuperi di Politano e Olivera: i dettagli

Il Napoli si è allenato questa mattina all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Frosinone in programma domenica allo Stadio Maradona alle ore 12.30 per la 32esima giornata di Serie A.

Seduta mattutina a Castel Volturno, novità sui recuperi di Politano e Olivera: i dettagli

La squadra ha lavorato sul campo 1 iniziando la sessione con attivazione e torello. Successivamente il gruppo ha svolto lavoro tecnico tattico. Chiusura di seduta con partitina a campo ridotto. Politano ha lavorato in gruppo. Olivera ha svolto allenamento personalizzato in campo.

Napoli-Frosinone, 32esima giornata di Serie A: le probabili formazioni

Nonostante Politano abbia lavorato assieme al resto del gruppo, Raspadori sembra essere la prima opzione per Calzona, che non vorrebbe rischiare dall’inizio il numero 21, visti i prossimi fondamentali impegni in programma. Contro il Frosinone spazio ancora a Piotr Zielinski, reduce dal gran gol di Monza.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Raspadori, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Calzona

FROSINONE (3-4-2-1): Turati; Lirola, Romagnoli, Okoli; Zortea, Mazzitelli, Barrenechea, Valeri; Soulé, Brescianini; Cheddira. All. Di Francesco

ARBITRO: Fabbri (Rossi L.–Moro, IV: Santoro, VAR: Serra, AVAR: Irrati)