Napoli-Frosinone, le formazioni ufficiali: Calzona cambia in difesa

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Napoli-Frosinone, partita valida per la 32esima giornata del campionato italiano di Serie A, in programma allo stadio Diego Armando Maradona con calcio d’inizio alle 12,30. L’allenatore azzurro Francesco Calzona opta per Ostigard: sarà lui a sostituire l’infortunato Juan Jesus al fianco di Amir Rrahmani, e non Natan.

Ancora una bocciatura dunque per il brasiliano, vero e proprio oggetto misterioso del controverso mercato estivo post-scudetto condotto da Meluso e Micheli. Conferma a centrocampo per Piotr Zielinski, che a fine stagione lascerà i partenopei, ma di cui non si può far a meno soprattutto in un momento così complicato.

Cajuste e Traorè non sono stati in grado di dimostrare l’affidabilità e la qualità del polacco, palesatasi in maniera prepotente la settimana scorsa a Monza.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Calzona

FROSINONE (3-4-2-1): Turati; Lirola, Romagnoli, Okoli; Zortea, Mazzitelli, Barrenechea, Valeri; Soulé, Brescianini; Cheddira. All. Di Francesco