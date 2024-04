FOTO/ Continua la protesta Ultras contro squadra e società: “Aspettiamo il secondo tempo?”

Continua la protesta degli Ultras del Napoli nei confronti di squadra e società. Nel corso del primo tempo della sfida contro il Frosinone, che si sta disputando quest’oggi allo stadio Diego Armando Maradona, il tifo organizzato ha esposto un eloquente striscione: “07-04-2024, aspettiamo il secondo tempo o giocate dal primo come un tempo?”.

Questo il messaggio che i gruppi hanno voluto recapitare alla squadra in maniera netta e decisa, sottolineando la data della scorsa partita come fosse un vero e proprio punto di non ritorno. In quell’occasione gli Ultras misero in atto una protesta molto dura che suscitò la veemente reazione della squadra nel secondo tempo.