Dopo la gara con il Frosinone, il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro l’Empoli in programma sabato allo Stadio Castellani per la 33esima giornata di Serie A.

Castel Volturno, Napoli subito al lavoro: aggiornamenti sulle condizioni di Olivera e Juan Jesus

La squadra si è divisa in due gruppi. Coloro che hanno giocato ieri dal primo minuto sono stati impegnati in lavoro di scarico. Gli altri uomini della rosa si sono allenato sul campo 3 iniziando la sessione con attivazione ed esercitazione tecnica. Finale di seduta dedicato a lavoro di possesso palla. Olivera ha svolto lavoro personalizzato in campo. Terapie per Juan Jesus e Contini.

Dopo l’Empoli, gli azzurri ospiteranno allo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta la Roma, in quello che sarà a tutti gli effetti un vero e proprio spareggio per la UEFA Champions League. Le speranze degli azzurri sono ridotte al lumicino: dopo il deludente pari casalingo contro il Frosinone, i campioni d’Italia in carica hanno fatto un passo indietro importante nella lotta alle piazze europee.

Attualmente gli uomini di Calzona occupano il settimo posto in coabitazione con la Lazio, a un punto dall’Atalanta, impegnata stasera contro il Verona e con una gara da recuperare, e 7 dai giallorossi, se dovesse finire 1-1 il finale della partita di Udine ancora da completare.