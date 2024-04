Il pareggio contro il Frosinone ha fatto male, tanto. Non si possono lasciare due punti del genere per strada in un momento così importante della stagione. Inaccettabile. Dopo la rimonta rabbiosa di Monza, tutto ci si aspettava fuorché vedere i ciociari uscire ancora una volta imbattuti dallo stadio Maradona.

Si, perché gli uomini di Eusebio Di Francesco avevano espugnato Fuorigrotta in Coppa Italia pochissimi mesi fa, quando sulla panchina azzurrra siedeva Walter Mazzarri, con uno 0-4 che rimarrà nel libro degli orrori redatto dal gruppo campione d’Italia in carica nel corso di questa stagione.

Domenica ci si è iscritto di diritto anche Victor Osimhen, che solo sette giorni prima volava a 2,23 metri d’altezza in Brianza, impattando da bomber vero un cross di Anguissa e realizzando il gol che avviava la clamorosa remuntada.

La parabola di Osimhen emblema della stagione: da ‘Air Victor’ a bidone in una settimana

Ha disegnato a caratteri cubitali il suo nome sulle pagine nere del sussidiario azzurro con due errori imbarazzanti, da attaccante di squadra che lotta per non retrocedere. Di quelli che arrivano faticando a 7 gol stagionali per tutta la carriera.

Lo stesso calciatore che l’anno scorso segnava gol come quelli alla Roma, quest’anno non è mai riuscito a dare la sensazione di essere devastante, prorompente. In una parola, determinante. E poco conta se sul tiro di Kvaratskhelia ci ha messo la zampata. Doveva fare quei due gol lì: uno sullo 0-0, l’altro sull’1-0. Probabilmente, adesso avremmo parlato di un’altra partita, di un altro Victor.

Chi è quello vero? Air Victor, o Osi il bidone? E soprattutto, siamo certi che ci sia qualcuno disposto a sborsare 120 milioni di euro più oltre 10 di ingaggio per accaparrarsi le sue prestazioni? Difficile da dire, solo il tempo, come il campo del resto, saranno sovrani custodi della verità. E ce la vomiteranno in faccia alla fine di tutto.