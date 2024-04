Titanic Napoli, l’imbarazzante dato che riguarda il Maradona e che umilia i tifosi

Il Napoli quest’anno ha fatto, come si suol dire, acqua da tutte le parti. Emblematico della stagione fallimentare che stanno disputando gli azzurri, il dato relativo al ruolino di marcia casalingo dei campioni d’Italia in carica.

Titanic azzurro, l’imbarazzante dato che riguarda il Maradona e che umilia i tifosi

Allo stadio Diego Armando Maradona, gli uomini di Rudi Garcia prima, Walter Mazzarri e Francesco Calzona poi, hanno conquistato fino ad ora 23 punti in 16 partite (10° posto virtuale), segnando soli 22 gol a fronte dei 23 subìti. Un ruolino di marcia imbarazzante, considerando che a questo punto della stagione, un anno fa, i ragazzi di Luciano Spalletti avevano ottenuto 39 punti, segnando 34 reti (14 quelle incassate). Il confronto è drammatico: 16 punti e 12 realizzazioni in meno, con 9 gol incassati in più.

Numeri che non lasciano adito ad interpretazioni: la squadra in questa stagione ha avuto un crollo tecnico e psicologico evidente, al quale hanno contribuito molti fattori di cui nessuno si è assunto apertamente la responsabilità. Il presidente Aurelio De Laurentiis, con la famosa conferenza stampa indetta ad inizio anno, provò a deviare l’attenzione scaricando le colpe su Giuntoli e sul tecnico di Certaldo, ma non ha mai fatto mea culpa sul disastro avvenuto quest’anno, che doveva essere di festa ed orgoglio, e invece si è trasformato in una lunghissima telenovela di piagnistei, sceneggiate, polemiche e mediocrità.