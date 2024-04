Il primo colpo del nuovo direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, potrebbe essere clamoroso. Secondo quanto riportato quest’oggi da Il Mattino, infatti, ci sarebbe stata l’apertura da parte di azzurri e Bayern Monaco per favorire il ritorno di Kim Min-Jae all’ombra del Vesuvio.

Clamoroso Manna, il primo colpo potrebbe essere…Kim: i dettagli dell’affare

Il miglior difensore della Serie A 2022/2023, passato in estate ai bavaresi che hanno pagato per intero la clausola rescissoria di 50 milioni di euro, non ha convinto al suo primo anno in Bundesliga. Diversamente da quanto accaduto nella scorsa stagione, il coreano non è riuscito ad incidere come avrebbe voluto, ed ha collezionato numerose critiche, come del resto i suoi compagni di squadra.

Il Bayern Monaco, infatti, ha interrotto quest’anno l’incredibile striscia di 11 trionfi consecutivi, cedendo il passo all’imbattibile Bayer Leverkusen, e collezionando in serie prestazioni mediocri.

Da qui il desiderio di Kim: rientrare in Italia e tornare a vestire la maglia del club con cui tanto bene ha fatto. A Napoli il difensore verrebbe certamente riaccolto alla grande, e si lascerebbe alle spalle quel malessere derivante dalle contestazioni ricevute in Germania. Lo scoglio più importante da superare è l’ingaggio: attualmente, il coreano percepisce 8,5 milioni di euro a stagione. Il ds azzurro Manna è già al lavoro per trovare una soluzione che accontenti entrambe le parti: una di queste potrebbe essere il prestito con diritto di riscatto, e la compartecipazione dei bavaresi nel pagamento dello stipendio, che supererebbe il tetto imposto dalla società di De Laurentiis.