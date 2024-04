L’arrivo di Giovanni Manna alla corte di Aurelio De Laurentiis ha provocato nel presidente azzurro delle turbe rivoluzionarie. Secondo quanto riportato da Il Mattino, il patron di Filmauro avrebbe addirittura chiesto al nuovo direttore sportivo di riportare in auge il sopito tema della Scugnizzeria.

Napoli U-23 in Serie C: De Laurentiis ha chiesto a Manna di replicare il modello Juventus

L’ormai ex collaboratore di Cristiano Giuntoli alla Juventus, è stato il principale fautore della creazione del progetto Next Gen. La squadra bianconera Under 23 è una delle realtà della Serie C italiana, assieme all’Atalanta, ed ha già prodotto numerosi talenti sbarcati poi in prima squadra.

De Laurentiis avrebbe così chiesto a Manna di replicare il modello, mutuandolo dalla Vecchia Signora. Dalla prossima stagione potrebbe dunque esserci un secondo Napoli in terza divisione, anche se l’iscrizione al campionato di Lega Pro non è così scontata come può apparire.

Bisognerà infatti che almeno una squadra quest’estate rinunci o sia impossibilitata a partecipare al prossimo campionato, dopodiché una graduatoria stabilirà se i partenopei saranno in cima alla lista per prenderne il posto. Le seconde squadre dei club di Serie A, in tal senso, hanno la precedenza.