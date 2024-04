Osimhen risponde alle critiche sui social: “Se non vi piaccio me ne sbatto”

Victor Osimhen si sfoga su Instagram e manda una frecciata: “Se non vi piaccio me ne sbatto”. Non è chiaro a chi sia indirizzato il pensiero di Victor, anche se è probabile che l’attaccante abbia risposto alle tante critiche che gli sono state rivolte dopo la partita pareggiata contro il Frosinone, dove non è riuscito a trasformare in gol diverse occasioni che gli sono capitate sui piedi.

Lo sfogo di Osimhen sui social: “Se non vi piaccio me ne sbatto”

“Sono cresciuto troppo per preoccuparmi di coloro a cui piaccio o non piaccio. Ho delle cose da fare. Se mi amate, vi amo. Se mi sostenete, vi sostengo. Se non vi piaccio, me ne sbatto. La vita va avanti”. Chiede dunque supporto incondizionato Victor Osimhen, anelante probabilmente ad una stabilità emotiva. Stabilità che non ha invece a livello di rendimento in campo insieme a tutti i compagni, tanto da essere la peggiore squadra post scudetto negli ultimi cento anni. È un momento sicuramente complicato per tutti i calciatori azzurri. Un po’ meno per Victor Osimhen, il quale personalmente ha vinto il pallone d’oro africano, ha ottenuto un rinnovo con effetto retroattivo con il Napoli a 10 milioni di euro a stagione, e ne guadagnerà ancora di più il prossimo anno nel suo nuovo club.

Diciamo che, essendo questi i presupposti, ricevere delle critiche da parte dei tifosi ci può stare. Tifosi che anche quest’anno non hanno mai fatto mancare sostegno e presenza allo stadio, nonostante qualche contestazione comunque molto circoscritta nell’intensità e nei toni sempre per tutelare al massimo la squadra e raggiungere il miglior obiettivo possibile.