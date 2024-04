Il Paris Saint Germain di Luis Enrique si è qualificato alle semifinali di UEFA Champions League. L’ha fatto eliminando, per uno scherzo del destino, proprio l’ex squadra del tecnico, il Barcellona, che a sua volta aveva estromesso dalla competizione il Napoli di Aurelio De Laurentiis.

ADL, la ‘profezia’ su Luis Enrique: “Meno male che è andato al PSG, guardate che risultati”

Il patron azzurro, dopo aver corteggiato vanamente l’allenatore spagnolo, il 10 ottobre scorso aveva rilasciato alcune dichiarazioni ironiche su di lui, ritenendosi sollevato dal fatto che non fosse arrivato all’ombra del Vesuvio.

Quel “meno male che è andato al PSG” è riecheggiato nella testa dei supporters partenopei nelle ultime ore, così come sottolineato anche da Antonio Giordano, storica firma del Corriere dello Sport da pochi giorni andato in pensione, che ha ricordato così l’episodio attraverso i propri canali social: “PSG: parlare senza giudizio… ‘Ho chiamato Luis Enrique e meno male che è andato al Psg, guardate che risultati sta facendo’. Capolista con 10 punti di vantaggio della Ligue 1, finalista di Coppa di Francia, semifinalista in Champions. Quando si dice un veggente (10 ottobre 2023)”.

Fino ad ora Luis Enrique nella sua carriera da allenatore ha vinto per due volte la Liga spagnola, tre volte la Coppa del Rey, una la Supercoppa spagnola, Supercoppa francese, Champions League, Supercoppa Europea e Mondiale per club.

Un tecnico di livello internazionale, che ha conquistato già tutto, e che lo farà ancora. E che l’estate scorsa optò per una meta diversa, pur affascinato e ammaliato dalla città di Napoli, perché probabilmente aveva già annusato che qualcosa non andava. Dalla testa in giù.