Conte sta già pensando allo staff: “Ha chiamato Ferrara, lo vuole a Napoli con lui”

Continuano ad arrivare segnali da più fronti che spingono Antonio Conte verso la panchina del Napoli. Nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete”, in onda su Radio Crc, il noto giornalista partenopeo Raffaele Auriemma ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni che aggiungono elementi alla vicenda.

Conte si è quasi convinto, sta già pensando allo staff: “Ha chiamato Ferrara, lo vuole a Napoli con lui”

“Il nome in cima alla lista dei desideri di De Laurentiis e Chiavelli è quello di Antonio Conte. In questo periodo le parti hanno avuto dei contatti: l’estate scorsa era arrivato il ‘no’ da parte del tecnico, così come ad ottobre e a febbraio. La motivazione è chiara: Conte non voleva subentrare a stagione in corso in una situazione complicata”.

“De Laurentiis sta aspettando delle risposte dall’allenatore, che intanto si sta guardando intorno anche se tiene in considerazione la prospettiva Napoli. Ha anche iniziato a contattare degli amici, tra i quali figura Ciro Ferrara. Lo vorrebbe portare in azzurro come suo secondo. Il nome è interessante perché stiamo parlando di un profilo legato alla realtà partenopea. Ciro è un super tifoso del Napoli. Non so se accetterebbe perché oramai è lanciato in un mondo, quello televisivo, che gli piace tanto. È un istrione, un artista, ed ha anche un bel contratto con Dazn“.