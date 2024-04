Il Napoli si è allenato questa mattina all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro l’Empoli in programma sabato allo Stadio Castellani per la 33esima giornata di Serie A.

FOTO/ Mertens a Castel Volturno assieme al figlio Ciro: sorrisi e abbracci con i calciatori azzurri

Piacevole sorpresa oggi al Konami Training Center per la gradita visita di Dries Mertens con il figlio Ciro.

L’ex bomber azzurro ha assistito all’allenamento e ha salutato il gruppo con grande emozione e affetto. La sua presenza ha portato una ventata di buon umore tra tutti i presenti. La squadra ha iniziato la seduta svolgendo attivazione a secco.

Successivamente la rosa si è divisa in due gruppi che si sono alternati, sui campi 1 e 2, in circuito di forza e lavoro tecnico tattico. Chiusura di sessione con partitina a campo ridotto.

Olivera ha svolto lavoro personalizzato in campo. Kvaratskhelia non si è allenato per una gastroenterite. Terapie per Contini.