La società giallorossa ha comunicato ufficialmente attraverso i propri canali che Daniele De Rossi rimarrà sulla panchina della Roma anche per la stagione prossima. Una notizia che avrà fatto certamente piacere ad Aurelio De Laurentiis: quella capitolina era infatti la piazza a cui Antonio Conte era stato più frequentemente accostato negli ultimi mesi, e fonti interne davano già per certo il suo arrivo al posto di Capitan Futuro, scelto per sostituire Mourinho inizialmente solo fino a fine stagione.

“De Rossi rimarrà alla Roma”: perché l’annuncio dei Friedkin avvicina Conte al Napoli

I grandi risultati ottenuti fino ad ora, hanno però convinto i Friedkin a rinnovare la fiducia a De Rossi, liberando di fatto la lista delle panchine papabili redatta da Conte, di un nome tra quelli più apprezzati e affascinanti. La Roma rappresentava infatti per il tecnico leccese l’alternativa più interessante alla panchina del Napoli, che a questo punto non ha più competitor in Italia. Se l’ex commissario tecnico della nazionale vorrà tornare ad allenare in Serie A, lo farà certamente all’ombra del Vesuvio.

Intanto De Laurentiis, per convincerlo, ha messo sul piatto 200 milioni di euro per il mercato: una cifra di tutto rispetto, che associata agli oltre 8 milioni annui proposti all’allenatore, sta facendo pendere l’ago della bilancia verso l’agognato ‘sì’.