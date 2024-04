Il Napoli si è allenato questa mattina all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro l’Empoli in programma sabato allo Stadio Castellani per la 33esima giornata di Serie A. La squadra si è allenata sul campo 1 iniziando la sessione con attivazione e torello. Successivamente il gruppo a disputato una partitina a campo ridotto. Chiusura di seduta con lavoro tecnico tattico. Terapie per Contini. Kvaratskhelia e Juan Jesus hanno svolto intera seduta in gruppo.

Seduta mattutina a Castel Volturno: Kvaratskhelia recupera dalla gastroenterite, a Empoli ci sarà

Rientrata dunque l’emergenza gastroenterite per il georgiano, che non si era allenato ieri. I campioni d’Italia in carica giocheranno sabato pomeriggio la prima di sei finali: a Empoli non saranno più ammessi passi falsi, dopo il deludente pareggio contro il Frosinone di domenica scorsa allo stadio Maradona. Se il Napoli vorrà continuare a coltivare speranze europee, dovrà necessariamente sbancare il Castellani e conquistare i 3 punti.

Gli azzurri si trovano al settimo posto in coabitazione con la Lazio a quota 49, e distano 2 punti dall’Atalanta sesta. La Roma, che occupa la quinta posizione (ultima utile per qualificarsi alla prossima Champions League), ha 55 punti (56 se la partita contro l’Udinese, interrotta al 72′ per il malore capitato a N’Dicka, terminerà con il punteggio parziale di 1-1).

Gli uomini di Calzona, dopo la trasferta in Toscana, ospiteranno proprio i giallorossi a Fuorigrotta in quello che sarà lo scontro diretto più importante di questo finale di campionato.