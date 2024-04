La Lega Serie A ha comunicato date e orari delle partite valide per la 34esima giornata di campionato, che si giocherà nel prossimo weekend. Nonostante le richieste della Roma, che il prossimo 25 aprile sarà ‘costretta’ a recuperare i 20′ rimanenti della sfida di Udine, interrotta per il malore capitato a N’Dicka, la sfida contro il Napoli si giocherà regolarmente domenica 28 con calcio d’inizio in programma allo stadio Diego Armando Maradona per le ore 18.

UFFICIALE/ Napoli-Roma, arriva la decisione della Lega Serie A: data e orario della sfida

Per i giallorossi si prospettano due settimane di fuoco: lunedì 22 saranno impegnati nel monday night contro il Bologna, giovedì 25 giocheranno contro i friulani e domenica 28 a Fuorigrotta con i campioni d’Italia in carica. Dopo 4 giorni, il 2 maggio, disputeranno la semifinale di andata di Europa League contro il Bayer Leverkusen all’Olimpico, dove 72 ore dopo ospiteranno la Juventus, prima di trasferirsi in Germania per la gara di ritorno (9 maggio), per poi finire il tour de force a Bergamo contro l’Atalanta il 12.

Venerdì 26 aprile

Frosinone-Salernitana, ore 20.45

Sabato 27 aprile

Inter-Torino, ore 15.00

Lecce-Monza, ore 15.00

Juventus-Milan, ore 18.00

Lazio-Hellas Verona, ore 20.45

Domenica 28 aprile

Bologna-Udinese, ore 15.00

Atalanta-Empoli, ore 18.00

Napoli-Roma, ore 18.00

Fiorentina-Sassuolo, ore20.45

Lunedì 29 aprile

Genoa-Cagliari, ore 20.45