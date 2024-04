Sono ufficiali le formazioni di Empoli-Napoli, partita valida per la 33esima giornata del campionato italiano di Serie A. Contrariamente a quanto emerso nelle ultime ore, il tecnico Calzona ha scelto ancora una volta di non dare fiducia a Mazzocchi.

A sinistra giocherà a sorpresa il brasiliano Natan, che ritrova una maglia da titolare che mancava in campionato addirittura dal 16 dicembre scorso, quando in Napoli-Cagliari fu schierato titolare proprio sul versante sinistro per far fronte all’assenza di Olivera.

Da quel giorno, il difensore ha collezionato solo due presenze e 79′ totali, tra infortuni e panchine che lo hanno trasformato in un vero e proprio oggetto misterioso.

A centrocampo confermato il terzetto composto da Anguissa, Lobotka e Zielinski. Nessuna novità neanche in attacco: Politano, Kvaratskhelia e Osimhen partiranno dal 1′.

Per l’Empoli di Nicola, rispetto alla vigilia le novità di formazione sono tante: la più importante riguarda l’attacco, dove Cerri è stato preferito a Niang.

Empoli-Napoli, le formazioni ufficiali: sorpresa in difesa, ancora out Mazzocchi

EMPOLI (3-4-2-1): Caprile; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto; Gyasi, Grassi, Maleh, Pezzella; Fazzini, Cambiaghi; Cerri.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus, Natan; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Calzona.