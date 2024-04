L’attaccante del Napoli Matteo Politano ha parlato nel pre partita della sfida di Empoli dell’importanza dei prossimi 90′. Di seguito le dichiarazioni rilasciate a DAZN.

Empoli-Napoli, parla Politano: “In settimana ci siamo detti alcune cose, questa è l’ultima spiaggia”

Queste le dichiarazioni di Matteo Politano ai microfoni di DAZN: “Questa per noi è assolutamente l’ultima spiaggia. Nel corso della stagione abbiamo avuto tante partite così, e alla fine non abbiamo portato a casa il risultato molte volte. In settimana abbiamo parlato molto: conosciamo bene l’importanza di questa sfida”.

Empoli-Napoli, le formazioni ufficiali: sorpresa in difesa, ancora out Mazzocchi

Queste le scelte di Davide Nicola e Francesco Calzona. Novità Natan sulla sinistra, che viene preferito a Mazzocchi. Ancora out dunque l’ex Salernitana, che sta facendo incredibile fatica ad entrare nelle grazie del tecnico. Confermati centrocampo e attacco: Anguissa, Lobotka e Zielinski opereranno alle spalle di Politano, Osimhen e Kvaratskhelia.

Novità anche in casa Empoli: in avanti Cerri preferito a Niang.

EMPOLI (3-4-2-1): Caprile; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto; Gyasi, Grassi, Maleh, Pezzella; Fazzini, Cambiaghi; Cerri.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus, Natan; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Calzona.