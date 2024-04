Il Napoli è sotto ad Empoli all’intervallo. La squadra di Calzona di fatto non è mai scesa in campo, ed ha subito il gol dell’1-0 alla prima sortita offensiva dei padroni di casa: colpo di testa di Cerri, lasciato solo in area da Di Lorenzo, e Meret battuto.

Se è un sogno, svegliateli ora: Empoli-Napoli 1-0 all’intervallo, azzurri inesistenti

Reazione inesistente degli azzurri, che non si rendono mai pericolosi se non con una girata volante di Osimhen bloccata centralmente da Caprile.

È l’unico tiro in porta in 45’ dei campioni d’Italia in carica, mentre l’Empoli in contropiede sfiora il raddoppio con Cambiaghi, che colpisce il palo esterno servito da Niang, subentrato a Cerri uscito per infortunio dopo meno di 20’.

Fischi assordanti dei tanti tifosi del Napoli presenti al Castellani, indirizzati ad una squadra imbarazzante. La squadra partenopea si è dimostrata a tratti irritante, senza idee né trame offensive degne di essere chiamate tali.

Difesa in perenne difficoltà: con Calzona alla guida, il Napoli ha sempre subito gol. Possesso palla inutilmente appannaggio degli ospiti: un 71% che per ora non ha mai prodotto azioni pericolose, conclusioni e nemmeno cross utili. Calciatori assenti ingiustificati in una partita decisiva.