Almeno lasciateci l’ironia. Il Napoli perde 1-0 a Empoli collezionando la decima sconfitta in questo campionato. Gli azzurri implodono al Castellani, ai padroni di casa basta il gol al 4′ di Cerri. Partenopei mai pericolosi, dimostrano di essere completamente fuori fase e con la testa già altrove.

UFFICIALE/ Napoli matematicamente salvo: perde a Empoli ma mantiene il +22 sul Frosinone

Il tempo della pazienza è finito, dopo aver conquistato 1 punto in due partite tra Frosinone e quest’ultima: è veramente frustrante per i supporters partenopei dover continuare a sperare in qualcosa che francamente è impossibile da conquistare. C’è bisogno di una rifondazione profonda, che parta dalle radici e si dirami in tutte le stanze di questa società.

I 35 milioni di tifosi del Napoli meritano di meglio, meritano calciatori degni di difendere questi colori, e non insoddisfatti che non vedono l’ora di scappare. È finito il credito scudetto, ci si assuma realmente le responsabilità di questa scialuppa affondata già in partenza, che è stata in grado di rovinare i sogni anche dei più ottimisti.

È inammissibile assistere a partite del genere, giocate da professionisti che non mettono in campo neanche l’1% di quello che dovrebbero, e che non sudano una maglia che esige rispetto.