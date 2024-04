Di Lorenzo e Politano a colloquio con gli Ultras, contestazione in atto: “Dieci sconfitte!”

Gli Ultras non ne possono più. Dopo aver sostenuto in lungo e in largo per lo stivale in questa stagione una squadra svogliata, distratta da fattori esterni e che non ha mai dato la sensazione di essere concentrata su quanto accade in campo, hanno chiesto ed ottenuto un colloquio con alcuni rappresentanti dei calciatori del Napoli.

Di Lorenzo e Politano a colloquio con gli Ultras a fine partita, contestazione in atto

A conversare con i tifosi, ascoltando le loro ragioni, sono andati Matteo Politano ed il capitano della squadra Giovanni Di Lorenzo. La contestazione era iniziata già all’inizio dell’incontro, perso dai partenopei al Castellani: i gruppi organizzati hanno fatto ingresso sugli spalti con 10′ di ritardo appositamente, per sottolineare il proprio disappunto nei confronti dei calciatori.

Il Napoli quest’anno ha collezionato ben 10 sconfitte, e nelle ultime due partite, nonostante il sold-out del Maradona contro il Frosinone e i quasi 4.000 supporters presenti oggi ad Empoli, ha ottenuto solo un punto.

Una media da squadra che lotta per non retrocedere, e che ha vanificato qualsiasi tipo di velleità europea che i più ottimisti continuavano a coltivare per questo finale di campionato.