Fabio Cannavaro torna ad allenare in Italia. Accostato più volte alla panchina del Napoli negli ultimi mesi, l’ex Pallone d’oro subentrerà a Gabriele Cioffi e guiderà l’Udinese nelle restanti 5 partite di campionato.

UFFICIALE/ Cannavaro riesce a trovare una panchina di A: subentrerà a Cioffi

L’ex difensore farà il suo esordio giovedì, nel recupero dei 20′ finali della sfida contro la Roma, interrotta per il malore occorso al giallorosso N’Dicka. Cannavaro è partito questa mattina dalla città partenopea assieme al fratello Paolo e al suo collaboratore Troise.

Per Fabio sarà la seconda panchina italiana, ma la prima in Serie A: la sua precedente esperienza è relativa infatti a quando allenava il Benevento, in cadetteria. Alla guida delle streghe, Cannavaro conquistò un bottino abbastanza misero: in 17 partite arrivarono infatti sole 3 vittorie, 7 pareggi e 7 sconfitte.

L’Udinese attualmente si trova al quart’ultimo posto, in coabitazione con il Frosinone (terz’ultimo avendo una partita in più), com 28 punti conquistati. Fatale per Cioffi l’andamento delle ultime giornate, che con un pareggio (1-1a Sassuolo) e tre sconfitte (in casa contro Torino e Inter e a Verona) ha messo a serio rischio la permanenza in Serie A dei friulani.