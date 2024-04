Emergono nuovi dettagli sul mancato ritiro di un mese che Aurelio De Laurentiis avrebbe voluto imporre alla squadra dopo l’imbarazzante sconfitta di Empoli. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, a ‘salvare’ gli azzurri sarebbe stato il boom di turisti previsti per il ponte del prossimo 25 aprile.

Il boom di turisti salva la squadra dal ritiro: De Laurentiis non ha trovato strutture disponibili

A quanto pare, il patron non sarebbe infatti riuscito a trovare strutture ricettive idonee ad ospitare i calciatori e lo staff tecnico per il prossimo mese, a causa dell’incredibile afflusso di avventori stimato nelle prossime settimane.

Inoltre, secondo le indiscrezioni raccolte, De Laurentiis non avrebbe trovato riscontro favorevole da parte dei senatori della squadra: dopo un incontro a cui erano presenti il capitano Giovanni Di Lorenzo ed il tecnico Francesco Calzona, le parti avrebbero optato per cancellare l’eventualità di soggiornare in albergo fino al termine del campionato, nonostante l’insistenza del patron.

Il Napoli è atteso domenica dalla complicata partita dello stadio Diego Armando Maradona contro la Roma, attualmente al quinto posto: una sfida che avrebbe dovuto rappresentare lo scontro diretto più importante di questo finale di stagione, ma che si è trasformata a causa degli ultimi risultati in un’amichevole o poco più.