Ebbene si, nonostante tutto il Napoli è ancora in corsa per un posto in Champions League. Non per meriti propri, bensì per demeriti altrui. In questo caso della Roma, che perde per 3-1 in casa lo scontro diretto contro il sempre più sorprendente Bologna mantenendo vive, seppur immeritate, le speranze europee della ‘squadra’ azzurra.

Incredibile Roma, perde con il Bologna: se il Napoli fosse squadra sarebbe ancora in corsa

In virtù della sconfitta dei giallorossi, la situazione a 5 giornate dal termine dal 5° posto in giù è la seguente: Roma 55, Atalanta 54, Lazio 52 e Napoli 49. Domenica alle 18 i partenopei ospiteranno allo stadio Diego Armando Maradona proprio gli uomini di Daniele De Rossi, che giocheranno tre giorni prima a Udine i restanti 20′ della sfida contro i friulani, interrotta per il malore capitato a N’Dicka.

Il punteggio di quel match è ‘congelato’ sull’1-1: se dovesse rimanere invariato al fischio finale, i capitolini si presenterebbero a Fuorigrotta con 56 punti, a +7 sul Napoli. In caso di vittoria dei padroni di casa, il divario si ridurrebbe a 4 lunghezze.

La Roma, verosimilmente ‘distratta’ dalla doppia semifinale di Europa League contro i campioni di Germania del Bayer Leverkusen, giocheranno poi contro la Juventus all’Olimpico, prima di andare a Bergamo contro l’Atalanta, altra italiana semifinalista della stessa competizione. Contestualmente, il Napoli andrà a Udine per poi incontrare in casa il Bologna.