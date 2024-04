Victor Osimhen ha rilasciato un’intervista a Betsson.sport, nuova piattaforma di scommesse che si sta facendo velocemente largo nel panorama calcistico italiano. L’attaccante del Napoli ha rivissuto alcuni passaggi della sua carriera, sottolineando alcuni momenti chiave che gli hanno consentito di arrivare nell’élite del futbol internazionale.

VIDEO/ Osimhen: “In alcuni club la storia crea identità, qui è rappresentata dai tifosi”

Ha raccontato di quanto Didier Drogba sia stato una fonte d’ispirazione per lui fin da bambino, e di come vincere il pallone d’oro africano abbia per ora rappresentato il punto più alto del suo percorso professionale. Non gli è stata posta nessuna domanda circa lo scudetto vinto con la maglia azzurra.

Il passaggio più interessante dell’intervista, di cui potete vedere il video integrale all’interno di questo articolo, è quello riguardante i tifosi azzurri. Osimhen ha descritto il popolo partenopeo come “uno dei più incredibili del mondo”, ed ha sottolineato come sia stato per lui emozionante giocare nello stadio in cui fece meraviglie “il miglior calciatore di tutti i tempi”, Diego Armando Maradona.

“Si vinca o si perda, l’adrenalina che si vive a Fuorigrotta è senza eguali. Quando sono arrivato ho capito realmente perché grandi calciatori, al momento dell’addio, hanno pianto. I tifosi del Napoli sono unici: ci sono club che impongono la propria identità attraverso la storia. Qui invece è rappresentata dai tifosi”.