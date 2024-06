Napoli, De Laurentiis incontra Al-Khelaifi: il PSG accelera per Victor Osimhen

Il Calcio Napoli continua il suo giugno di trattative. Antonio Conte ha chiesto il massimo sforzo in entrata: a prova di ciò la contrattazione Buongiorno è un chiaro segno di una squadra che vuole risorgere velocemente dalle ceneri dell’ultima complicata stagione. Anche in uscita però le cose si muovono, escludendo le “grane” Di Lorenzo e Kvara (delle ultime ore). Il Napoli sta cercando di piazzare la cessione di Victor Osimhen, che complice una clausola molto onerosa sta trovando difficoltà a trovare squadra. Sembra però essere arrivata la svolta per il nigeriano, con il PSG che ha deciso di fare sul serio per il bomber azzurro.

De Laurentiis incontrerà Al-Khelaifi, Osimhen abbandona Napoli in direzione PSG?

Tra i due presidenti c’è sempre stato un ottimo rapporto, come dimostrato dai tanti scatti pubblicati in occasione delle sfide tra le rispettive squadre in Champions League. Questa volta però l’incontro sarà per trattare e nel mirino dei parigini (almeno per ora) c’è solo Victor Osimhen. Il nigeriano ha però il problema clausola, 130 milioni dopo l’ultima deludente stagione sono un prezzo troppo alto per tutti. Nel mentre lui aspetta speranzoso una chiamata dalla Premier League che continua a non arrivare, mentre la pista araba (unica che ha presentato un’offerta al Napoli) non è stata nemmeno presa in considerazione dal numero nove.

Un incontro che arriverà nei prossimi giorni, con le due società che sperano di trovare un accordo. Il PSG tenterà di avere un piccolo sconto sulla clausola. Questione difficile, visto che ADL è stato chiaro in merito. Nel mentre il nigeriano spera di trovare un po’ di tranquillità dopo un difficile mese di giugno. Complice anche la furiosa “litigata social” con il tecnico della sua Nazionale, dopo che è stato accusato di “fingere” un infortunio per non aiutare i suoi compagni di squadra nelle difficili qualificazioni al prossimo Mondiale del 2026.