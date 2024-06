ULTIM’ORA/ Napoli, scatto Buongiorno: cifre e dettagli dell’affare targato Manna

Il Calcio Napoli inizia a guardare anche sul fronte mercato in entrata. Archiviata (per qualche giorno) la situazione Giovanni Di Lorenzo, gli azzurri con l’ausilio di Conte e Manna iniziano a mettere nel mirino i primi acquisti. Il tecnico leccese aveva espressamente chiesto un centrale roccioso di difesa e, proprio per questo motivo, nelle ultimissime ore c’è stato uno sprint importante nella trattativa col Torino per Alessandro Buongiorno. Le due squadre, come riferito da Ciro Venerato, hanno trovato un principio d’accordo che sarà poi limato e definito una vola che il difensore tornerà dalla spedizione con la Nazionale di Luciano Spalletti.

Il Napoli sprinta per Buongiorno su consiglio di Conte

Il giornalista sportivo rivela che la trattativa sarebbe ad un buon punto, con le due squadre che sembrerebbero aver trovato un accordo . Il Napoli avrebbe fatto passi da gigante nelle ultime ore: “Arrivano novità da Torino. Passi avanti importanti nelle ultime ore tra le due società per condividere percorso e pagamento. La differenza, a quanto ci risulta, la faranno soprattutto i bonus. Cairo chiede una cifra garantita per l’ingresso in Champions, salvo poi aggiungere altre opzioni meno semplici da conseguire (vittorie Scudetto, Coppa Italia e le successive competizioni europee). Sono state escluse, invece, percentuali di futura rivendita”.

Le cifre dell’affare

Sulle cifre dell’affare: “Ci sarebbe invece comune accordo sulla base fissa: 40mln netti da destinare al Torino. Non ci saranno intoppi con l’agente del difensore granata Beppe Riso. Il ds Manna, l’artefice della complessa trattativa, ha offerto 5 anni di contratto e quasi il doppio dell’ingaggio percepito attualmente al Torino. Conte è in attesa della lieta notizia, dopo aver parlato con il ragazzo. Cairo ha richieste anche da un club inglese, ma il calciatore preferisce l’Italia e lavorare con un top coach. Non è fatta, ma da oggi Buongiorno è più vicino“.