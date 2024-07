Il procuratore di Giovanni Di Lorenzo parlerà in conferenza stampa martedì 9 luglio 2024. A riferirlo è Radio Kiss Kiss Napoli: bisognerà aspettare un’altra settimana dunque per ascoltare le dichiarazioni, che a questo punto non si fa fatica ad intendere come definitive, che delineeranno il futuro del capitano azzurro.

Di Lorenzo resta a Napoli: Giuffredi martedì prossimo si giustificherà in conferenza stampa

Reduce da un Europeo da dimenticare, Di Lorenzo si trova attualmente in vacanza, dove smaltirà le tossine e proverà a trovare la serenità necessaria per affrontare una stagione sportiva che dovrà necessariamente essere di rilancio. Il terzino è stato eletto all’unanimità dall’opinione pubblica come il peggiore tra gli italiani impegnati nella imbarazzante spedizione tedesca, il cui risultato (eliminazione agli ottavi contro la Svizzera), ha messo in discussione lo stesso commissario tecnico Luciano Spalletti.

L’ex allenatore della SSC Napoli è stato infatti indicato come uno dei principali responsabili del fallimento sportivo, salvo essere però pubblicamente riconfermato dal presidente federale Gravina.

Di Lorenzo, dopo l’annuncio di Antonio Conte in conferenza stampa che decretava la fine di qualsiasi tipo di possibilità relativa al suo addio alla squadra partenopea, ha lanciato una serie di segnali distensivi che verosimilmente culmineranno con l’annuncio ufficiale di Giuffredi della sua permanenza.

L’agente verosimilmente sta cercando in questi giorni una strategia per riuscire ad essere credibile agli occhi dell’opinione pubblica, dopo aver dichiarato a più riprese che il suo assistito non avrebbe certamente proseguito la sua avventura a Napoli.