Victor Osimhen è tornato a Napoli. Il bomber nigeriano ha fatto da poco il suo ingresso a Castel Volturno (foto CN24), dove oggi conoscerà finalmente dal vivo il nuovo tecnico azzurro Antonio Conte.

Osimhen torna a Napoli e scrive: “Insegnando ai miei figli che non chiediamo l’elemosina”

Osimhen non è ancora riuscito a presentare alla SSC Napoli e ad Aurelio De Laurentiis un club che sia capace di sostenere la propria clausola rescissoria di 120 milioni di euro, e dunque per ora rimane a tutti gli effetti un calciatore partenopeo.

Se non ci dovessero essere sviluppi entro le prossime 48 ore, Victor si recherà regolarmente assieme alla squadra anche a Dimaro-Folgarida, sede del ritiro. Intanto, il centravanti ha postato poche ore fa alcuni scatti in compagnia della figlia sul proprio profilo Instagram, intervallati dall’oramai solita frase che esprime il suo pensiero del momento: “Insegnando ai miei figli che non ci sediamo al tavolo di nessuno per chiedere l’elemosina. Creiamo da soli il nostro futuro”.

Non è difficile collegare queste parole a qualche trattativa che poi non ha portato a nulla di concreto, e intanto la piazza napoletana spera che l’incontro con un uomo di esperienza e spessore come Conte, possa far cambiare idea ad Osimhen, convincendolo a rimanere almeno un altro anno al Calcio Napoli Per provare a vincere ancora.