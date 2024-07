È stata amichevole solo per definizione, la partita tra l’Hajduk Spalato allenato da Gennaro Gattuso ed il Fenerbahce di José Mourinho. La partita, vinta dai croati per 1-0, ha vissuto un censurabile epilogo quando Dijku e l’ex Inter Livaja sono venuti alle mani.

Gattuso: “Mourinho mi ha chiesto come avessi fatto dopo Napoli”. Poi finisce in rissa

Immediato l’intervento dei due tecnici, che hanno sedato la rissa e riportato la calma in campo tra i fischi di disapprovazione del pubblico. A margine dell’incontro, l’ex SSC Napoli ha raccontato un aneddoto molto particolare, relativo ad uno scambio di battute con lo Special One: “José mi ha chiesto come mai avessi scelto l’Hajduk e come avessi fatto dopo aver allenato Calcio Napoli e Marsiglia. Gli ho risposto che è come allenare il Real Madrid. I ragazzi mi rendono felice ogni mattina quando scendo in campo”.

Subentrato all’esonerato Carlo Ancelotti, Gattuso alla guida del Napoli ha conquistato una Coppa Italia. Il portoghese José Mourinho è stato invece accostato più volte alla panchina azzurra nel corso della sua carriera: alcune indiscrezioni emerse solo pochi mesi fa, lo davano per uno dei favoriti a sostituire Francesco Calzona. Ipotesi che poi non ha trovato concretezza, visto l’arrivo di Antonio Conte.