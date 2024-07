La SSC Napoli comunica che la prima gara amichevole del ritiro di Castel di Sangro in programma domenica 28 Luglio alle ore 20:00, non si giocherà contro l’Adana Demirspor a seguito di problemi da parte del club turco, ma contro il KF Egnatia, club campione in carica del campionato albanese.

Amichevoli SSC Napoli, cambia l’avversaria del primo test a Castel di Sangro

Tutti coloro che hanno acquistato e continueranno ad acquistare il Napoli Summer Pass su OneFootball avranno automaticamente accesso all’amichevole Napoli-KF Egnatia. Il cambio della partita sulla piattaforma avverrà nei prossimi giorni.

I biglietti per tutte e tre le gare di Castel di Sangro saranno in vendita da Lunedi 22 Luglio alle ore 12:00 tramite questo link.

Nella prima uscita stagionale, gli azzurri di Antonio Conte hanno battuto con il punteggio di 4-0 i dilettanti dell’Anaune Val di Non, che militano nel campionato di Eccellenza. Le reti sono state messe a segno da Leonardo Spinazzola allo scadere del primo tempo, e da Gianluca Gaetano, Walid Cheddira (su rigore) e Cyril Ngonge nella ripresa.

Domani, sabato 20 luglio, il Napoli affronterà il Mantova allo stadio Comunale di Carciato, con calcio d’inizio alle ore 18,00.