Tra Romelu Lukaku e Antonio Conte si è inserito prepotentemente l’Aston Villa. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, il club di Birmingham avrebbe già chiuso l’accordo con il Chelsea, che non ha più intenzione di aspettare il Calcio Napoli e la cessione di Victor Osimhen per risolvere la questione relativa al belga.

Clamoroso: “Accordo Chelsea-Aston Villa per Lukaku”. Si allontana l’alternativa a Osimhen

Il tempo a disposizione del procuratore Roberto Calenda sarebbe finito: i Blues hanno necessità di liberare lo slot offensivo per inserire un nuovo attaccante più consono alle indicazioni date dal nuovo tecnico Enzo Maresca.

Big Rom, dal canto suo, non sembra gradire la destinazione, e avrebbe rispedito al mittente la proposta in attesa della chiamata del club partenopeo. Lukaku continua ad allenarsi in maniera individuale, e non ha preso parte alla tournée americana del Chelsea.

Ma la pazienza i londinesi non sarà infinita: se la SSC Napoli non dovesse sbloccare velocemente la situazione legata all’attaccante nigeriano, rischierebbe concretamente di ritrovarsi senza l’alternativa designata da Conte per la sua sostituzione.

Un intrigo di mercato che da manforte alle dichiarazioni del ds azzurro Giovanni Manna: per ora l’unica cosa certa è che il centravanti azzurro Victor Osimhen, e la sua permanenza prende sempre più forma.