Il direttore sportivo del Calcio Napoli, Giovanni Manna, è stato raggiunto dai microfoni di Radio CRC al termine della partita vinta dagli azzurri contro il Brest per 1-0 grazie al gol di Giacomo Jack Raspadori.

Manna regala un sogno: “Osimhen è del Napoli. Non gioca perché in ritardo di condizione”

Molto interessanti le sue dichiarazioni, soprattutto quelle riguardanti il futuro di Victor Osimhen:

“Le amichevoli sono tappe di un percorso di lavoro e di crescita che stiamo portando avanti. Ogni partita rappresenta un pezzettino in più che ci avvicina a quelli che saranno poi gli impegni ufficiali.

Il primo sarà in Coppa Italia, poi la prima giornata di Serie A. Stiamo lavorando per cercare di mantenere un equilibrio economico, perché questa è un’annata complicata vista l’assenza della UEFA Champions League. Vogliamo allestire una rosa competitiva con le caratteristiche giuste, che possano soddisfare l’allenatore Antonio Conte.

Per quanto riguarda Osimhen, in questi giorni si sono lette e dette tante cose. In questo momento siamo concentrati nella costruzione del gruppo squadra. La situazione di Victor per noi è abbastanza chiara: è un giocatore della SSC Napoli, in questo momento un po’ in ritardo di condizione.

Stiamo lavorando su quelli che sono i giocatori che dovranno partecipare ai primi impegni ufficiali. Siamo tranquilli e concentrati: la squadra in questo momento viene prima del singolo e quindi andiamo in questa direzione”.