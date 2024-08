ULTIM’ORA/ L’Atalanta vuole Simeone, il Napoli non lo cede in prestito: i dettagli

Nella vicenda Osimhen-Lukaku, chi ne sta pagando maggiormente le conseguenze sembra essere Giovanni Simeone. L’attaccante argentino, complice anche l’exploit di Cheddira sembra essere uno dei prossimi sacrificati in sede di cessioni. L’argentino ha alcune richieste, tutte dalla Serie A, ma quella che fa maggiormente gola al figlio del Cholo sembra essere l’Atalanta, che è alla ricerca del sostituto dell’infortunato Scamacca (che ha chiuso la stagione prima di incominciarla). I bergamaschi però non sembrano accontentare le richieste del Napoli, e vogliono l’argentino solamente in prestito.

L’Atalanta chiede Simeone in prestito, ma il Napoli vuole la cessione definitiva

A riportare la notizia è TMW, che annuncia l’Atalanta come seria candidata all’attaccante argentino. Il Cholito in questo momento nelle gerarchie di Conte sembra essere finito anche dietro Cheddira (su cui il Calcio Napoli però non mette il veto e ascolta le offerte).

L’Atalanta è in cerca del colpo low-cost in avanti per sostituire Gianluca Scamacca, infortunatosi molto seriamente nell’amichevole contro il Parma di qualche giorno fa. Gli orobici hanno dialogato con l’agente del calciatore in questi giorni, con l’argentino che gradirebbe la meta: il problema rimane la formula della trattativa.

Il Napoli non cede in prestito (formula che l’Atalanta ha provato ad avanzare). Gli azzurri vogliono la cessione definitiva per monetizzare al massimo sull’attaccante ma i nerazzurri non sono dello stesso pensiero. Per Gasperini, l’argentino è una scommessa e la società non vuole investire sul calciatore più del dovuto, complice anche la totale incognita delle condizioni di Simeone. Il numero 18 però spinge per la cessione, vuole giocare di più e ora come ora il Napoli non gli può assicurare un adeguato minutaggio, motivo per cui si vuole trovare un accordo e accontentare tutte le parti.