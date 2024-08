Lukaku e Osimhen insieme al Napoli: Conte non ha più la pazienza di aspettare

Si avvicina l’esordio stagionale del Calcio Napoli e dopo un buon inizio di mercato, le trattative azzurre si sono completamente fermate. Motivo dello stop la “telenovela Osimhen” che ha tenuto in bilico lo staff del Napoli ed ha rallentato sensibilmente ogni tipo di acquisto o cessione. La sconfitta in amichevole contro il Girona ha però fatto saltare il banco, con Antonio Conte che sembra essere stato chiaro sulle pedine contate a disposizione: plateali i gesti fatti a De Laurentiis la mattina dopo nella sgambata contro la Casertana.

Lukaku con Osimhen? Conte chiede un’accelerata sul mercato del Napoli

A riportare la notizia è Sky Sport: il Napoli sta seriamente pensando di chiudere la trattativa Lukaku indipendentemente dalla situazione del nigeriano. Conte ha chiesto un’accelerata sul mercato, specialmente perché la stagione è alle porte e vuole i nuovi acquisti già addentrati per bene nei vari schemi. Rimane però alta la cifra richiesta dal Chelsea (35 milioni) per acquistare il calciatore senza il “tesoretto Osimhen”. Ma le due squadre vogliono trovare un accordo: gli inglesi hanno bisogno di cedere la punta, il Napoli non può più aspettare.

Saranno decisivi dunque i prossimi giorni: il belga sperava di arrivare a Napoli già in questi giorni, ma l’ennesimo stop nelle trattative per Osimhen ha ulteriormente rallentato quella relativa all’attaccante ex Inter. Una situazione molto complessa, anche perché l’eventuale gestione di entrambi nel corso della stagione sarebbe improponibile, specialmente con il modulo di Conte che prevede solo una prima punta. La speranza è quella dunque di trovare una squadra disposta a pagare la clausola o almeno 100 milioni per il nigeriano, ma ora come ora Chelsea e PSG sembrano essersi tirate fuori. Sullo sfondo rimane solo l’Arsenal, che osserva attentamente l’evolversi dei vari intrecci di mercato.