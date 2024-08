Napoli, Lukaku attende e spera di raggiungere Conte settimana prossima

Continua a muoversi il calciomercato in casa Calcio Napoli. Tiene ancora banco la questione Osimhen-Lukaku, il belga aspetta gli azzurri (non all’infinito) ma senza l’uscita del nigeriano, l’affare è impossibile. Victor continua a riflettere sul futuro, però le offerte continuano a mancare.

Mentre il PSG continua la sua “battaglia” con il Napoli dopo l’ultimo “no”, sullo sfondo rimane l’Arabia Saudita, meta mai presa in considerazione dall’attaccante. Intanto Lukaku continua ad aspettare e spera di unirsi al tecnico leccese già nel corso della prossima settimana.

Lukaku vuole il Napoli e spera di raggiungere Conte settimana prossima

La volontà del calciatore belga è quella di raggiungere la settimana prossima Antonio Conte per essere pronto il prossimo 18 agosto quando il Napoli esordirà in campionato a Verona contro l’Hellas. La volontà c’è, ma manca un passaggio chiave, come spiega La Repubblica, ovvero la cessione di Osimhen che si complica sempre di più giorno dopo giorno.

“Osimhen dimostra attaccamento alla maglia e sui propri canali social nella giornata di ieri ha fatto gli auguri al Napoli, ma il futuro resta un rebus. La sua preferenza è il PSG, lo sanno tutti, ma il Napoli continua a non trovare l’accordo con i francesi, servirebbe un’offerta attorno ai 100 milioni, solo così De Laurentiis potrebbe mollare. Nel mentre Lukaku continua ad aspettare, nelle sue preferenze c’è il Napoli al primissimo posto e per ora non ha preso in considerazione altre proposte. Big Rom però non aspetterà all’infinito, anche perché il Chelsea spinge per l’uscita dell’attaccante. Nei suoi pensieri però c’è solo il ritorno con Antonio Conte, i due all’Inter hanno fatto faville, per Romelu, Conte è il miglior allenatore nel panorama attuale e non vede l’ora di calcare l’erba del Diego Armando Maradona”