Osimhen vuole solo il PSG ma i francesi hanno raffreddato ogni rapporto con il Napoli

Continua la difficilissima situazione legata al futuro di Victor Osimhen. Ieri sono arrivate anche le parole del suo agente che ha messo lo”stop” alle tante voci che lo vedono tra l’Inghilterra e la Francia. Proprio dal territorio transalpino però non arrivano buone nuove, anzi: il PSG sembra essere sempre più infastidito dal comportamento del Calcio Napoli sulla trattativa per il nigeriano.

L’ultimo rifiuto non è andato giù ai francesi, che adesso hanno messo in ghiaccio la trattativa, nonostante la volontà dell’attaccante che vuole il PSG a tutti i costi.

Osimhen vuole solo il PSG ma i francesi hanno un conto in sospeso col Napoli

L’ultimo “no” dato dal Napoli al PSG non è andato giù ai francesi. A raccontarlo è il Corriere dello Sport nella sua edizione odierna. L’offerta da novanta milioni rifiutata da Aurelio De Laurentiis ha sancito un punto di non ritorno sulla trattativa, motivo per cui i rapporti tra i due club si sono raffreddati: “Il Psg, dopo aver incassato l’ultimo rifiuto di De Laurentiis per Osi al cospetto di una proposta da 90 milioni di euro (per interposta persona), s’è messo in freezer e non ha più dato cenni sin dalla fine del ritiro a Dimaro. Strategia o tensione, beh, conta poco, fatto sta che è in silenzio da qualche giorno nonostante l’interesse. Per completezza, non ha ancora ceduto uno tra Kolo Muani e Gonçalo Ramos e prima di investire ritiene di dover incassare e creare lo spazio necessario in rosa: attendere, prego” si legge sul quotidiano”.

Situazione dunque che continua ad essere molto complessa, nel mentre l’attaccante vuole solo il PSG e continua a storcere la testa al Chelsea. I Blues sono diventati ora come ora l’ultima scelta del nigeriano.