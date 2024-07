Dopo mesi di inspiegabile silenzio, torna a parlare via social Roberto Calenda, il procuratore di Victor Osimhen. L’agente del calciatore, tramite un tweet, ci ha tenuto a precisare che non esiste in questo momento nessuna trattativa-lampo che vedrebbe l’attaccante lasciare in prestito l’SSC Napoli.

SSC Napoli, l’agente di Osimhen Roberto Calenda rompe il silenzio: “Victor non è un pacco. Stop fake news!”

Queste le parole di Roberto Calenda, procuratore di Victor Osimhen, in merito alle indiscrezioni emerse nelle ultime ore: “Leggo di scambi fantasiosi con Victor spedito di qua e di là come se fosse un pacco da consegnare velocemente. Questo pacco però è il capocannoniere del terzo scudetto della storia del Calcio Napoli. Rispetto e stop con le fake news!”

Chiaro il riferimento alle notizie riportate nelle ultime ore da numerosi organi di stampa, secondo cui sarebbe avanzata prepotentemente l’ipotesi di uno scambio in prestito tra il nigeriano e Romelu Lukaku, attualmente di proprietà del Chelsea. L’indiscrezione era rimbalzata velocemente anche su alcune testate inglesi, che avevano raccontato anche di come la trattativa fosse in stato decisamente avanzato.

L’ennesimo segnale che l’eventuale partenza di Osimhen è ancora in alto mare.