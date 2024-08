Nando Orsi senza freni: “Meret è uno dei migliori, a Napoli criticato per pregiudizio”

Situazione complicata in casa Calcio Napoli, specialmente attorno il portiere Alex Meret. Dopo l’errore contro il Girona si sono riaccesi i fari su di lui, con la bomba che lo vedeva prossimo partente secondo “La Repubblica”. Il calciatore è tornato sulla bocca di tutti e a Kiss Kiss Napoli è intervenuto l’ex portiere ed opinionista tv, Nando Orsi che ha difeso il portiere ed ha attaccato chi lo sta criticando, partendo dalla tifoseria azzurra. Sul portiere ci sono sempre stati pareri discordanti all’interno della tifoseria, ma quest’estate è scoppiato un vero e proprio caso in merito.

L’attacco alla tifoseria del Napoli sul caso della cessione di Meret

L’ex portiere difende il calciatore del Napoli puntando il dito alla tifoseria che ha sempre avuto “un pregiudizio” nei confronti dell’italiano: “Non è mai piaciuto all’ambiente nonostante sia uno dei migliori in Italia e lo attestano i numeri. Uno dei 2-3 più positivi, pure nel Napoli dopo Osimhen e Kvara c’è stato lui e su questo non si può obiettare. Ci sono pregiudizi, non capisco perché ma capita sempre più spesso nel calcio. Ha dimostrato carattere perché nonostante la sfiducia generale è stato il meno peggio l’anno scorso e tra gli artefici del miracoloso Scudetto con Luciano Spalletti in panchina.

Il giornalista ha poi continuato spiegando: “Gli conviene andare via da Napoli, poi ha mostrato tranquillità anche se viene criticato per qualsiasi cosa che faccia in campo. Non c’è mai stato uno criticato come Meret negli ultimi anni tra gli azzurri. Poi non so se Conte è intenzionato a cambiare portiere, questo sono cose che deciderà lui con il suo staff. Ma tra i nomi che sento in giro solo con Szczęsny il Napoli migliorerebbe“.