CLAMOROSO/ Repubblica annuncia: “Conte vuole cambiare portiere, Meret sarà ceduto”

Alex Meret potrebbe essere ceduto nelle prossime ore: è il clamoroso annuncio di Repubblica, che nella sua edizione online racconta di un’insoddisfazione generale da parte del Calcio Napoli nei suoi confronti.

Questo quanto riportato da Repubblica:

“Una novità clamorosa delle ultime ore per quanto riguarda il mercato della SSC Napoli. Alex Meret non è più così sicuro di restare. Antonio Conte sta pensando ad un portiere con altre caratteristiche cui affidare il ruolo del titolare. Il nuovo tecnico cerca un numero uno con più doti di costruzione dal basso. L’errore di Meret col Girona è l’indice delle difficoltà del friulano nel gioco con i piedi (da sempre suo tallone d’Achille), quindi non è escluso un colpo di scena.

Il direttore sportivo, Giovanni Manna, è già al lavoro per individuare un portiere che sia più adatto ai desiderata di Conte. Meret, dunque, potrebbe andare via: ha il contratto in scadenza nel 2025 e senza rinnovo la cessione va concretizzata in questa finestra di mercato in modo che il Napoli possa monetizzare dalla sua cessione. I prossimi giorni saranno decisivi, ma il fronte intanto è aperto. Meret potrebbe lasciare l’azzurro dopo sei anni”.