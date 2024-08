Napoli, spunta l’idea Candreva: pupillo di Conte all’Inter e stesso agente di Lukaku

Ultime ore di mercato anche in casa Calcio Napoli. Gli azzurri sono alla ricerca delle ultime pedine per assicurare ad Antonio Conte il miglior organico possibile. Tra le aree osservate c’è sicuramente la fascia destra, dove il solo Mazzocchi non assicura abbastanza qualità al tecnico pugliese, che vuole un’alternativa. Oltre a Ebimbe dell’Eintracht, nelle ultime ore è emersa un’opzione low-cost molto gradita a Conte: Antonio Candreva. L’esterno, svincolato dalla Salernitana, potrebbe rappresentare un colpo di coda per gli azzurri.

Candreva in direzione Napoli? Conte dà l’ok per il calciatore

Antonio Candreva è uno dei pupilli storici di Antonio Conte. I due hanno condiviso l’esperienza all’Inter, dove l’esterno italiano è stato un assoluto protagonista sulla fascia destra nel 3-5-2 nerazzurro. Corsa, carattere e giocate spettacolari: un mix devastante che potrebbe rappresentare la chiave per la pedina ancora mancante nello scacchiere azzurro. I suoi assist, la sua grande qualità, sono apprezzati da tutti, specialmente da Romelu Lukaku. Proprio nell’Inter di Conte, i due hanno creato una delle catene più prolifiche del campionato, con 10 assist dell’italiano per il belga in una sola stagione.

Conte è stato la chiave della “seconda giovinezza” dello stesso Candreva, e tra i due c’è molta stima reciproca, come si può notare dalle dichiarazioni del calciatore verso il tecnico leccese. L’affare potrebbe concretizzarsi, specialmente se l’Eintracht continuerà a temporeggiare su Ebimbe. Candreva rappresenta una soluzione low-cost, ma sicuramente apprezzata. Con oltre 450 presenze in Serie A e un curriculum che parla da solo, è già pronto per l’uso e forse uno dei migliori interpreti per la fascia destra, sia per le sue giocate che per la conoscenza del proprio allenatore, che su quella fascia chiede tantissimo. Da non sottovalutare anche il fatto che il procuratore di Candreva è Federico Pastorello, lo stesso di Lukaku e Alex Meret. Saranno ore caldissime anche per il Napoli.