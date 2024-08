Da Dedic a Ebimbe, il Napoli vuole volare sugli esterni. Sullo sfondo la cessione di Osimhen

Dopo avere acquistato Romelu Lukaku, in giornata è atteso in Italia anche Scott McTominay che deve effettuare le visite mediche prima della firma con il Napoli. La società in queste ore si sta muovendo anche per dare ad Antonio Conte dei rinforzi sugli esterni: i nomi nel taccuino di Giovanni Manna sono Amar Dedic ed Éric Junior Dina Ebimbe.

In attesa di sciogliere il nodo che riguarda il futuro di Victor Osimhen, il quale potrebbe accettare la proposta degli arabi dell’Al-Ahli che gli offrono 30 milioni di euro a stagione, il Napoli continua a muoversi sul mercato cercando di chiudere in bellezza una sessione entrata nel vivo da una decina di giorni. Un po’ in ritardo, certamente, eppure se guardiamo i movimenti delle altre squadre in Europa ci accorgiamo che grosso modo è proprio questo il lasso temporale in cui le società stanno definendo le proprie operazioni.

Calciomercato Napoli: 126 milioni spesi per le operazioni principali

La cessione di Osimhen per la cifra corrispondente a quella della clausola di rescissione permetterebbe al Calcio Napoli di rientrare dal saldo passivo accumulato finora: gli acquisti di Buongiorno (35 milioni), David Neres (28 milioni), Lukaku (30 milioni) e McTominay (30 milioni) ammontano tutti insieme a 126 milioni, ossia più o meno proprio il costo della punta nigeriana. Dalle cessioni finora sono stati ricavati poco più di 11 milioni di euro, ma restano diverse situazioni da definire, su tutte quelle di Gaetano e Folorunsho che potrebbero portare quella manciata di milioni che potrebbe essere reinvestita per puntellare ulteriormente la rosa azzurra.

Il punto su Billy Gilmour

L’affare Billy Gilmour avrebbe subìto una brusca frenata a causa dell’incertezza del Brighton, che da una parte avrebbe bisogno di vendere, dall’altra lo vorrebbe trattenere. L’allenatore Fabian Hürzeler lo ritiene un perno della squadra e lo schiera titolare. Il calciatore però spinge per il trasferimento sotto il Vesuvio. Per portarlo a casa serve una cifra intorno ai 15 milioni, con gli inglesi che giocano al rialzo per arrivare a 20. La sensazione è che il colpo alla fine si farà, ma a poche ore dalla chiusura del mercato potrebbero anche mancare i tempi tecnici.

Il Napoli su Dedic ed Ebimbe per gli esterni

L’altro fronte che si è aperto è quello riguardante gli esterni. Il Napoli avrebbe in primis sondato il terreno per Amar Dedic del Salisburgo: terzino destro classe 2022 abile in fase offensiva, può giocare anche a sinistra e sarebbe un’opzione perfetta per assicurare la spinta senza dimenticare i ruoli in fase difensiva nel modulo di Antonio Conte. La quotazione di mercato è di 20 milioni di euro. Anche Dina Ebimbe, classe 2000, può giocare su entrambe le fasce: il ragazzo, cresciuto nel vivaio del PSG, ha piedi educati e corre molto. Il Napoli avrebbe fatto una prima offerta, consistente nella formula del prestito con diritto di riscatto, respinta dall’Eintracht Francoforte. Manna ci dovrebbe riprovare con un obbligo di riscatto.