Osimhen al Galatasaray, i dettagli del contratto: la clausola e una lista di 10 top club europei

Victor Osimhen finalmente lontano da Napoli. Finalmente in primis per lui, che da un anno si riteneva prigioniero della squadra e della città, finalmente per il gruppo squadra, che si è liberato di una presenza ingombrante, finalmente per i tifosi azzurri, che gli saranno sempre grati per i gol e le emozioni scudetto ma non dimenticheranno mai lo sgarbo dell’eliminazione delle foto dei festeggiamenti. E finalmente anche per le casse della società che si libera di un ingaggio di 11 milioni di euro a stagione, ben 30mila euro al giorno.

I dettagli dell’accordo tra Osimhen, Napoli e Galatasaray

Per lasciare Napoli, Osimhen ha dovuto accettare il trasferimento in un paese e in un campionato che non è certamente competitivo come la Premier League, ma gli permette di non restare lontano dal campo da gioco. Ha dovuto anche allungare il contratto con la società partenopea, spostando la scadenza al 2027 ma con una contestuale rivisitazione della clausola rescissoria che da 130 milioni di euro dovrebbe essere passata a 80 milioni. Nell’accordo con il Galatasaray sarebbe stata inoltre inserita un’altra clausola, quella secondo cui l’attaccante si potrebbe liberare in caso di offerta da parte di un club tra quelli individuati in una lista di dieci.

L’accoglienza dei tifosi a Istanbul

Intanto, in Turchia, Victor Osimhen è stato accolto dai tifosi del Galatasaray con balli e festeggiamenti ai quali si è unito lo stesso campione nigeriano. Il tutto prima delle visite mediche e addirittura della firma sul contratto. A Istanbul troverà Dries Mertens e, quando tornerà dall’infortunio, anche Mauro Icardi, andando a formare un tridente davvero notevole. Non giocherà la Champions League, ma una più modesta Europa League, che è comunque un obiettivo che l’anno scorso Victor ed i suoi ex compagni di squadra al Napoli non hanno neanche raggiunto.