Osimhen attaccato dal cognato: “Grazie De Laurentiis! Ha reso tossico il team del Napoli”

Victor Osimhen attaccato da suo cognato su Twitter. Osita Okolo, il fratello della moglie dell’attaccante, ha utilizzato parole estremamente dure accusandolo di avere reso tossico l’ambiente Napoli.

“Grazie Aurelio De Laurentiis e mister Conte per aver procurato sanità e leadership al team della SSC Napoli. L’eliminazione dell'”emarginato” dalla squadra era attesa da molto tempo. Questo emarginato aveva reso il meraviglioso team del Napoli così tossico per oltre due anni. Nessun singolo calciatore è più grande e importante di una squadra. Le lezioni si imparano!”.

I rapporti tra Osita Okolo e Victor Osimhen già da molto tempo sono compromessi, così come quelli con sua sorella. L’attaccante avrebbe fatto arrestare la donna nell’ambito di un contenzioso che sarebbe sorto nel momento in cui, a detta di Osita Okolo, Osimhen non gli avrebbe corrisposto il denaro di una commissione. L’avvocato di Okolo, Kayode Adenji, ebbe a dire: “Il mio assistito chiede che gli venga riconosciuta la cifra pattuita con l’agente William D’Avila (un altro intermediario, ndr) per il trasferimento di Osimhen al Napoli. C’era un accordo. Inoltre Okolo deve ricevere soldi anche da Osimhen, al quale ha versato 400mila euro più altri 70mila per motivi privati. Tale somma non è mai stata restituita e da qui è partita la nostra azione legale”.