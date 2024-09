Il violento temporale che si è scatenato sulla città di Napoli nella mattinata di oggi, giovedì 5 settembre 2024, ha provocato numerosi disagi. Nei pressi di piazza Carlo III, come testimoniato anche da foto e video pubblicati su Facebook dall’utente Flora Annunziata, un albero si è improvvisamente spezzato, cadendo in strada.

FOTO E VIDEO LIVE/ Violento temporale a Napoli, albero si spezza e cade in strada

Via Bernardo Tanucci è stata immediatamente chiusa al traffico dalle forze dell’ordine intervenute sul posto. L’albero è caduto sulla rete elettrica dell’ANM, utile all’alimentazione dei tram. I vigili del fuoco sono al lavoro per evitare ulteriori danni e mettere in sicurezza la zona. Attualmente non sembrano esserci feriti.