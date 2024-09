Lukaku ha trovato casa ma non sarà Napoli la sua base. Ecco dove ha scelto di abitare

Romelu Lukaku ha preso seriamente e non poco la questione Calcio Napoli. Il belga arrivato nell’ultima settimana di mercato vuole stupire e soprattutto convincere tutti gli addetti ai lavori. Tanto lavoro e un gol all’esordio che ha fatto sognare i tifosi e Antonio Conte. La pausa poi è stata una vera e propria manna dal cielo, con il belga che ha rifiutato la convocazione con la sua nazionale per allenarsi a Castel Volturno e ritrovare perfettamente il ritmo partita. Missione non difficile, specialmente perché l’attaccante quest’estate ha seguito un piano fisico ed alimentare (con il digiuno intermittente) che gli ha permesso di essere già al top.

Lukaku sceglie Pozzuoli per vivere e scalda i motori per il suo Napoli

Uno dei primi fondamentali passi oltre a quelli sportivi per Big Rom è la scelta della casa. Il belga ha puntato il dito verso la zona di Pozzuoli ed ha comprato casa lì. Una scelta strategica come rivela il Corriere dello Sport, per vivere in tranquillità e lontano dal centro città. Lukaku anche nel suo passato tra Roma e Inter aveva scelto di vivere in due zone lontane dal centro città per riposare al meglio e per rispettare alcune esigenze personali.

L’attaccante è carico e vuole velocizzare ogni processo azzurro. Nella vita privata come in campo, fa ancora effetto la scelta che lo ha portato a rinunciare alla chiamata del Belgio per farsi trovare pronto da Conte in vista della trasferta di Cagliari del prossimo 15 settembre. Lukaku sente questa come l’ultima grande chance e non vuole perderla. Dalla sua ha una piazza già innamorata di lui e un allenatore che stravede per il gigante belga, che lo ha voluto a tutti i costi nonostante le mille difficoltà date dallo spigoloso caso Osimhen.