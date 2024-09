Lukaku rinuncia ai due giorni di riposo: sarà a Castelvolturno ad allenarsi da solo

Lukaku si mette in forma per Conte e il Napoli in questa sosta delle nazionali (Foto Francesco Pecoraro)

Un Calcio Napoli in crescendo. Sei punti in due partite dopo il tonfo di Verona e un morale totalmente opposto a quello di fine agosto. Il primo piccolo “miracolo” di Conte è avvenuto, grazie anche ai vari movimenti della società nell’ultima settimana di mercato, soprattutto con l’acquisto di Romelu Lukaku. Al belga sono bastati venti minuti per trovare il primo gol in maglia azzurra, che ha dato il via alla rimonta contro il Parma.

Big Rom è alla ricerca della migliore condizione: ha risposto picche alla convocazione della nazionale belga ed ha rinunciato ai giorni liberi dati da Conte alla squadra per arrivare pronto alla prossima sfida.

Lukaku si allena da solo a Castelvolturno, vuole essere pronto per il Napoli di Conte

Un inizio da urlo per il belga, che ha condotto il Napoli alla pazza rimonta di sabato sera contro il Parma di Pecchia. Gli ultimi venti minuti da cardiopalma hanno portato alla seconda vittoria consecutiva degli azzurri e la sosta servirà ad assimilare gli schemi per tutti i nuovi che hanno puntellato la rosa nell’ultima settimana. Occhi puntati su Romelu Lukaku: l’attaccante non vuole deludere Antonio Conte, tanto da aver rifiutato la convocazione della nazionale di Tedesco per ritrovare la forma ottimale.

Il bomber infatti ha voluto rifiutare anche i due giorni di riposo che ha dato il tecnico pugliese alla sua squadra: l’obiettivo è arrivare al 100% per la sfida in terra sarda contro il Cagliari. Per questo motivo, Big Rom insieme allo staff azzurro è già in campo e non vede l’ora di rivestire la maglia dei partenopei e far vivere nuove emozioni ai tanti tifosi che lo hanno acclamato al Diego Armando Maradona al suo ingresso sabato sera.